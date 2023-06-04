Кому-то понравились ее снимки, а кто-то захейтил актрису.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась в своем Instagram-блоге новыми фотографиями с отдыха. В кадре она предстала в черном монокини, засветив стройные ножки.

Фотограф запечатлел знаменитость в тот момент, когда она бежала. Также на снимках видно яркую улыбку актрисы.

"Сегодняшний образ", - подписала фото Мишина.

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Стоит отметить, что поклонники разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от снимков любимицы, а другие захейтили ее за такую откровенность во время полномасштабной войны.

Более того, нашлись и те, кому просто не понравились снимки, потому что они заметили на них "лишнее".

Что пишут комментаторы

"Аж пельмень вылез"

"Вы мой идеал женственности и красоты"

"Барби"

"Красотка, что еще сказать"

"У кого-то война, а у кого-то все круто"

"Сейчас неуместно выставлять такие снимки"

Напомним, ранее Ксения Мишина с обнаженным животиком устроила "пожар" в сети.

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