Украинская актриса Ксения Мишина поделилась в своем Instagram-блоге новыми фотографиями с отдыха. В кадре она предстала в черном монокини, засветив стройные ножки.
Фотограф запечатлел знаменитость в тот момент, когда она бежала. Также на снимках видно яркую улыбку актрисы.
"Сегодняшний образ", - подписала фото Мишина.
Стоит отметить, что поклонники разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от снимков любимицы, а другие захейтили ее за такую откровенность во время полномасштабной войны.
Более того, нашлись и те, кому просто не понравились снимки, потому что они заметили на них "лишнее".
Что пишут комментаторы
- "Аж пельмень вылез"
- "Вы мой идеал женственности и красоты"
- "Барби"
- "Красотка, что еще сказать"
- "У кого-то война, а у кого-то все круто"
- "Сейчас неуместно выставлять такие снимки"
Напомним, ранее Ксения Мишина с обнаженным животиком устроила "пожар" в сети.