Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует, стоя на яхте посреди океана. Сейчас девушка вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом и двумя детьми Платоном и Элей отдыхает в Доминикане.
На фото Ксения предстала в раздельном купальнике серого цвета. Она подобрала трусики с завышенной посадкой и топик. В таком пляжном образе Мишина показала свою стройную фигуру и ножки.
"На первый взгляд может показаться, что на отдыхе я запустила свою правую ногу, но на самом деле это просто моя вторая половинка", - подписала фото Ксения.
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