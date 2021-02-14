Актриса показала новое фото с отдыха.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует, стоя на яхте посреди океана. Сейчас девушка вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом и двумя детьми Платоном и Элей отдыхает в Доминикане.

На фото Ксения предстала в раздельном купальнике серого цвета. Она подобрала трусики с завышенной посадкой и топик. В таком пляжном образе Мишина показала свою стройную фигуру и ножки.

"На первый взгляд может показаться, что на отдыхе я запустила свою правую ногу, но на самом деле это просто моя вторая половинка", - подписала фото Ксения.

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Автор: Диана Могилевич