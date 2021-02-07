Актриса сейчас отдыхает в Доминикане.

Украинская актриса Ксения Мишина обнародовала в социальной сети Instagram фото с отдыха.

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Сейчас звезда "Крепостной" отдыхает вместе со своим любимым мужчиной, победителем проекта "Холостячка" Александром Эллертом в Доминикане. Также с парой отправились на отдых их дети от предыдущих отношений - сын Мишиной Платон и дочь Эллерта Эля.

Ксения с удовольствием делится в соцсети фотографиями с отпуска. В этот раз она показала снимок, на котором позирует в океане по пояс. При этом она надела нюдовый купальник, который едва заметен на ее теле. Стоит отметить, что у Ксении красивая фигура, которую она не стесняется показывать.

Также Ксения предложила своим поклонникам написать, нравится ли им, как ее фотографирует Эллерт. И вот, что из этого получилось.

"Такое чувство, что сфоткали на домофон", "Огонь просто, все пропорции соблюдены", "Что ж, часто ожидание не соответствует реальности", - пишут комментаторы.

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Автор: Диана Могилевич