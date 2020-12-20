Агилера засветила грудь / instagram.com/xtina
Известная певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в дерзком аутфите.
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Певица позировала в черном кожаном жакете на голое тело. Ее декольте украшали тоненькие цепи и подвеска в виде змеи. Также из аксессуаров Агилера выбрала массивные серьги-кольца.
Звезда заплела высокую косу, а на лицо нанесла яркий макияж с высокими черными стрелками. Стоит отметить, что за день фото набрало более 300 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Агилера засветила грудь / instagram.com/xtina
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