Актриса впервые попыталась постоять на гвоздях.

Украинская актриса Наталка Денисенко нашла себе новое увлечение. Звезда впервые попыталась постоять на гвоздях.

Об этом она сообщила в Instagram.

"Давно уже слышала об этой практике и ее интересных результатах, и очень хотела попробовать. Для меня это оказалось очень больно. Я даже не представляла, настолько больно", - поделилась Наталка.

Денисенко поделилась эмоциональным роликом, на котором впервые практикует это занятие. Рядом со звездой была ее тренер.

Актриса рассказала, что сначала ей было очень больно. Она даже хотела отказаться от нового увлечения и слезть с гвоздей. Однако звезда пересилила себя и выстояла 40 минут.

"Первые минуты я кричала и ругалась, сердилась, кричала что я неудобно поставила ногу, и я не смогу, что это не для меня. Потом у меня была паника, мне было страшно. Я не могла успокоиться, я говорила что я не хочу ничего, я слабак и больше не могу", - поделилась Наталка.

Актриса добавила, что смыслом этого занятия для нее была трансформация физической боли во внутренний спокойствие и удовольствие.

Как сообщал УНИАН, ранее Денисенко рассказала, как в детстве упала и сломала несколько позвонков. Тогда она целый месяц лежала на твердых досках с небольшим матрасом, не вставая даже в туалет.

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