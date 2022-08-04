У многих знаменитостей есть не только роскошные дома и элитарные авто, но и собственные самолеты.

Оказывается, что у многих зарубежных звезд есть частные самолеты. А почему бы и нет, если они могут себе это позволить? Сегодня УНИАН расскажет о самых богатых знаменитостях, привыкшим к красивой жизни.

Jay-Z

Известно, что Бейонсе очень щедрая женщина. Именно она подарила своему супругу, рэперу Jay-Z самолет The Bombardier Challenger 850. На борту самолета расположены спальни, кухня, ванные комнаты, а также гостиная, отделанная бежевой кожей. В таких комфортных условиях супруги летают по всему миру.

Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт из-за частых перелетов на собственном самолете заняла первое место в антирейтинге звезд, которые сильнее всего загрязняют атмосферу выбросами углекислого газа. Кроме того, Тейлор не только сама летает на своем самолете, но и сдает его в аренду.

Стивен Спилберг

У Стивена Спилберга также есть частный самолет. Известно, что суммарное время совершенных полетов составляет 12 341 минуты, а среднее время полета 1 час 47 минут.

Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян и вовсе купила самолет за 150 миллионов долларов. Борт рассчитан на 18 человек, а на входе экипаж вручает пижамы и тапочки личного бренда модели.

Трэвис Скотт

У звездного семейства Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта и вовсе два самолета - по одному на каждого. Однажды они попали в казусную ситуацию. Супруги планировали отправиться на отдых, но не могли решить, на чьей самолете полетят.

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