Сейчас к Скичко повышенное внимание.

Советник главы Черкасской областной военной администрации Александр Скичко рассказал, как относится к своей популярности среди женщин.

"Что касается "краша", я впервые узнал это слово на десятый день войны. С первых дней, мне кажется, для всей страны было единственное вдохновение – наш президент, который во главе нации, обороны задавал боевой дух. Мы все делаем одно дело, я так все это воспринимаю", - сказал Скичко в программе "Зірковий шлях".

Он добавил, что ему приятно, что жители Черкасс, как и другие украинцы следят за ним в социальных сетях. Ведь таким образом он может их успокоить в такое непростое для всей страны время.

"Откровенно говоря, первая большая ответственность была первые 20-30 дней. Сегодня в Черкасской области более стабилизированная ситуация и уже не нужно каждый день выходить в эфиры. Мне приятно, что я в своих социальных сетях могу успокоить жителей Черкасс, но не ставлю себя в один ряд с теми, кто на передовой. Мы в тылу – нам проще", - добавил Скичко.

Напомним, в апреле 2022 года Александр Скичко вновь стал отцом. Вместе с супругой Елизаветой Юрушевой он воспитывает двоих детей - сына Юрушевой от первого брака и общую дочь Наталью. В этом месяце у пары родилась еще одна дочь.

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