Юморист дружит с президентом и думает, что украинцы его "не отпустят".

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, пойдет ли президент Украины Владимир Зеленский на второй срок. Также юморист признался, изменилось ли их общение.

По словам Кошевого, он до сих пор может называть Зеленского "Вованом" и "зеленым". Такие прозвища юморист придумал для друга еще давно. Сейчас же, во время личного общения, Кошевой может так обращаться к президенту. Впрочем, публично он так не говорит. Юморист считает, что нужно сохранять субординацию.

Сам Зеленский, как рассказал Кошевой в интервью Славе Демину, до сих пор называет его "лысым". Юморист часто делится с президентом мемами и шутками. В частности, он присылает Зеленскому забавные картинки о россиянах и его самом.

Во время интервью Демин спросил, что Кошевой думает о будущем своего друга. Его интересовало, пойдет ли Зеленский на второй президентский срок.

Кошевой отметил, что это должен решать сам президент. Однако юморист считает, что украинцы могут "не отпустить" Зеленского.

"Ты думаешь, его отпустят? Посмотрим... Я думаю, что то, что он сделал сейчас, во время полномасштабного вторжения и до этого, то я думаю, что, да, нужно (идти на второй срок - УНИАН)", - отметил Кошевой.

Напомним, ранее Кошевой откровенно рассказал о лишнем весе и признался, сколько ему удалось "сбросить".

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