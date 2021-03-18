Модель предстала в раздельном купальнике.

Известная модель Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в бассейне, лежа на спине. Она надела светлый раздельный купальник. Стоит отметить, что у Кортни подтянутая фигура. В свои 41 гол она тщательно следит за своим питанием и занимается спортом.

"Русалка", "Фантастическая", "Какая красивая фигура", "Великолепный снимок", - пишут поклонники.

Кто такая Кортни Кардашьян:

Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян

Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов

В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность

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Автор: Диана Могилевич