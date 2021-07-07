Девочки по имени Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, родившейся 4 июня 2021 года, не существует в официальном реестре США.

Меган Маркл и принц Гарри, которые недавно стали родителями во второй раз, соврали об имени своей дочери.

Об этом заявила известная YouTube-блогер LYUDA blushsupreme.

Так, месяц назад Меган Маркл и принц Гарри объявили, что их новорожденная дочь получила двойное имя. Первое имя - Лилибет (в честь детского прозвища королевы Елизаветы II), и второе - Диана (в честь погибшей матери герцога Сассекского).

Решение Маркл и ее мужа вызвало бурные обсуждения. Фанаты считали, что герцог и герцогиня Сассекские специально назвали дочь Лилибет, чтобы помириться с королевской семьей.

На самом же деле, сообщает блогер, Маркл и принц Гарри устроили королевскую ложь, ведь их дочь не получила имени Лилибет.

По данным LYUDA blushsupreme, ребенка зовут Диана Маунтбеттен-Виндзор, безо всяческих дополнительных имен. Об этом блогер узнала путем нехитрого расследования. В США все данные об имени и месте рождения человека находятся в открытом доступе, как и свидетельство о рождении дочери Меган Маркл.

Ложь оказалась раскрыта, однако сами герцог и герцогиня Сассекские пока что не прокомментировали новый скандал, который стремительно разворачивается вокруг их семьи.

В Великобритании осуждали поступок Меган Маркл и принца Гарри, когда те сказали, что назвали дочь Лилибет. Теперь же, когда эта ситуация может оказаться еще и выдуманной, супруги могут получить новую волну неодобрения.

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Автор: Полина Кузенко