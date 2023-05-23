Недавно в сети появлялась информация о том, что юморист серьезно болен, но тот заявил, что это не так.

В росСМИ снова активно обсуждают состояние комика-путиниста Евгения Петросяна. Появилась информация о том, что он охрип и потерял голос. Совсем недавно он обращался в больницу, но заявил, что ничего серьезного - якобы плановая сдача анализов.

Некоторые пропагандистские источники сообщают, что у 77-летнего юмориста появились серьезные проблемы с сердцем, а из-за скачка давления у него закружилась голова, он упал и получил черепно-мозговую травму.

Из-за этого начали развиваться и другие проблемы. Уже находясь в больнице Петросян охрип и потерял голос.

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Сам комик или его представители не комментировали состояние артиста.

Что Петросян говорил о войне в Украине

Российский юморист поддержал кровопролития, которые происходят в нашей стране. Он часто на своих выступлениях высказывается в поддержку диктатора Путина, который отдает приказы о пусках ракет по мирным украинским городам.

Более того, Петросян заявлял, что если бы был моложе, то и сам пошел бы на фронт.

"Когда я узнал о "спецоперации" (так в России называют войну, - ред) немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", - говорил прессе Петросян в 2022 году.

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