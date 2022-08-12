Комик Борис Барский: После победы нужно всей Украиной станцевать гопак

Народный артист Украины, директор театра "Маски" Борис Барский рассказал УНИАН, как стал донецким "лохом", почему во время войны остался в Одессе, о спектаклях для бойцов ВСУ, выступлении под "воздушную тревогу" и гопаке, который станцует после победы.

Борис Владимирович, где вас застало 24 февраля?

Был дома. Мне позвонила мама (теща, – УНИАН) и сказала, что началась война… Честно говоря, не поверил, подумал, она насмотрелась каких-то страшных фильмов. Сказал ей: "Успокойтесь, скоро заеду. Все будет хорошо". А чуть позже услышал сообщение по радио.

Это был шок! Похожее состояние у меня было 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт в США. Тогда мы собирались в Нью-Йорк – вылет через два дня, а ты смотришь этот кошмар по ТВ и не веришь своим глазам. Не веришь, потому что этого не может быть, потому что не может быть никогда...

Так и 24 февраля 2022-го: слушал, смотрел и не верил. Очень быстро пришло понимание: все, что было в Штатах, в сравнении с тем, что происходило и происходит у нас – детский садик.

Да, уж.Почти сразу закрылись разные офисы, магазины, театры… А, когда Одесса начала потихоньку оживать, открылся и Дом Клоунов, что вызвало у горожан массу положительных эмоций. Как он выживает во время войны?

Сказать тяжело – ничего не сказать. Говорят, кризис – это, когда тебя выбивает из накатанной колеи, ты попадаешь в новую и протаптываешь ее. Потом наступает другой кризис, и ты выскакиваешь в следующую колею. Но мы сейчас скачем из одной колеи, во вторую, третью, четвертую, не успевая ничего протоптать. Ведь проблемы начались еще с первым коронавирусным карантином, потом – война... Ощущение, что у меня украли три года. Три года жизни, которыми мог наслаждаться.

Но я по природе своей – оптимист. Стремлюсь наслаждаться жизнью и давать наслаждаться тем, кто рядом со мной. Поэтому в определенный момент решил: хватит сидеть, сложа руки. Так можно совсем отупеть или сойти с ума. У меня ведь есть вечер поэзии, который могу отработать сам, аналогично – спектакль "Рыжий город"… Взял и выставил на своей странице в Facebook сообщение о начале работы, попросил друзей перепостить. Так начал работать. Потом мне начали звонить другие актеры.

Сколько в Одессе осталось актеров из "Масок"?

Половина разъехалась. У Георгия Делиева (худрук комик-труппы "Маски, – УНИАН) – совсем маленькие дети. Он во Франции, в Париже – у Славы Полунина (знаменитый клоун, – УНИАН). Наташа Бузько с дочерью тоже в Париже, Миша Волошин семью в Италию вывез. У него семья – все женщины и маленькие внуки.

С другой стороны, у нас пополнение: к нам пришел звезда "Каламбура" и "Железного капута" Алексей Агопьян. Еще пригласили Татьяну Иванову. Помните, как в юмористическом сериале "Деревня дураков" она всех матросиков и солдатиков лупасила…? (улыбается). Мы задействовали ее в спектаклях "Одесский подкидыш" и "Еврей и Эвридика". Леша и Таня блестяще вошли в наши постановки, но сравнивать с предыдущим составом нельзя! Игра Наташи Бузько и Георгия Делиева – академичная, а тут – "Каламбур". К тому же, Татьяна родилась и выросла на Молдаванке, которую она внесла в наши постановки. Зрители потрясены (смеется).

Посещаемость театра высокая?

Как только открылись, пришло много людей – даже больше, чем в июне прошлого года. Я раскатал губу: подумал, вот теперь публика пойдет – люди соскучились, им нужен позитив. Ведь живем мы в двоичной системе: добро – зло, правда – ложь, день – ночь, счастье – несчастье… А сейчас поток негативной информации буквально зашкаливает. Видел реакцию зрителей – неподдельный восторг! На полтора-два часа они забывали, что происходит вокруг. Это многого стоит.

К сожалению, потом начался спад. Ведь обычно в середине июля в Одессу приезжают толпы туристов, а сейчас, мало того, что полгорода уехало, так и толп тоже нет. Но люди, которые приходят, это самые дорогие, самые родненькие...

Плюс мы открыли двери для ВСУ, для бойцов, которые долечиваются, восстанавливаются после ранений. Причем, изначально волонтеры просили о моем выступлении в госпитале. Но объяснил им: больница всегда остается больницей. Там не смогу переключить ребят на позитив. Лучше привезти их к нам. Ведь смена обстановки – уже положительный момент.

К тому же, театр буквально пропитан добром. Здесь мы проводили фестивали "Комедиады", на которые приезжали клоуны из 25 стран мира. Они зарядили своей неуемной энергией стены, стулья, каждый сантиметр, каждую дверь… Вот, мы отработали "Еврея и Эвридику", а я наблюдал за реакцией этих бойцов. До спектакля – одни люди, после – другие. На лицах появились улыбки, засветились глаза!

Переселенцы приходят?

Вот вы спросили и мне вспомнилось, как в 2014 году мы точно также открыли двери для наших ВМС - для военных моряков, когда они прибыли в Одессу из Севастополя. Приходили семьями. После спектаклей многие говорили: "Спасибо большое, за два месяца мы впервые улыбнулись". Так и переселенцы... Конечно, они приходят. Так, недавно побывала целая стайка женщин из Мариуполя. По ассоциации с семьями моряков спросил: "Ну, девчонки, вы сегодня улыбнулись впервые?". А они отвечают: "Нет, не впервые. В Одессе мы уже давно улыбаемся". И это – замечательно (улыбается).

Видела вас среди участников благотворительного марафона, который проходил в поддержку ВСУ.

Всегда откликаюсь на подобные приглашения. Просто я – человек потока. Мне позвонили – я пришел, намекнули – я здесь… Вот как-то вышел в магазин, нужно было что-то купить, а мне говорят: "Рядом волонтеры что-то устраивают. Может, вы зайдете и что-то скажете?". Ну, как тут откажешь? Это же все не случайно приходит.

Вы упомянули "Комедиаду", на которую приезжало много знаменитостей. Например, сын легендарного комика Чарли Чаплина – Юджин Чаплин, звездный клоун Лео Басси… Знаменитости как-то отреагировали на происходящее в Украине? Пишут? Звонят?

Конечно. Мы дружим все в соцсетях, они постоянно включаются, комментируют какие-то посты. Они хорошо понимают, что происходит, и на стороне Украины. Переживают за нас. Самый активный – директор немецкого театра-кабаре Salome Харри Овенс. Он волонтерскую помощь организовал, спрашивал меня, как передать деньги для ВСУ…

Почему-то у многих сложился стереотип, мол, клоуны – дураки. Но в большинстве своем клоуны – мудрые люди.

У многих украинцев есть родственники в РФ, с которыми прекращено всяческое общение после их слов "поддержки" типа "мы вас скоро спасем"…

У меня тоже есть родственники в России. Так, в феврале сразу позвонила сестра: "Ты же понимаешь, это не наша семья, не наши дети напали на Украину". Сказал ей: все, что им говорят о "победоносной спецоперации на Украине", - пропаганда. На самом деле, здесь – рубка, а Россия шлет сюда "мясо"…

Впрочем, говорю о проблеме с начала 2014 года. Помню, мы тогда в Сочи поехали. Ко мне подошли люди и говорят: "Не волнуйтесь, мы вас спасем". Спрашиваю: "От кого?". А они, мол, вы же в Одессе живете, а там русскоязычных притесняют. Ответил им тогда и могу повторить сейчас: "Я написал 7-8 книг, все они на русском языке. У нас театр, в котором я играю пять своих пьес на русском языке. Написаны они мною на русском языке. Мне присвоили почетное звание – Народный артист Украины. Как меня можно еще ущемить, чтобы вы пришли меня защищать?!". Но без толку эти все объяснения…

Хотя в РФ есть и здравомыслящие люди, в том числе актеры. Тот же Олег Басилашвили, маленькая, но несгибаемая Лия Ахеджакова. Как-то на нашей "Комедиаде" Гран-при получил клоун-театр "Высокие Братья". Они хорошо понимают, "чей Крым" и… уже 8 лет в РФ без работы.

А лидер группы ДДТ Юрий Шевчук? Помните, его "выпад" со сцены: "Родина - это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать...". Мне было интересно, за что же его посадят: за то, что родина – это зад президента или что родина – не зад президента (смеется). Он пока не сел, но тоже лишился работы…

Россия – полицейское государство, многие запуганы. У кого-то рыльце в пушку – какие-то финансовые махинации, неуплата налогов, под предлогом чего могут "запереть". В общем, нам не стоит надеяться, что там выйдут на улицу – начнутся протесты. Не выйдут.

Ваши взгляды на жизнь изменились после 24 февраля?

Мы все изменились, все стали другими. Уже никогда не сможем быть прежними. Все из-за этой падлюки… (задумался). Не так давно играл спектакль "Дикарь Forever". Только вышел на сцену и начал монолог, как объявили воздушную тревогу, и в зрительном зале раздалось множество сигналов – сработали смартфоны. Я на секунду замер, а потом говорю: "Ну, когда же эта падлюка удавится". И зал… зааплодировал.

Но не нужно быть злым. Наоборот. Нужно все положительное из себя вытаскивать. Чем больше, тем лучше. Потому что нельзя постоянно вариться в одном негативе.

Давайте о позитиве. Недавно вы написали в Facebook: "Я офигенно счастливый человек! Во-первых, хотя бы потому, что родился в Одессе! Во-вторых, спасибо, что родился, и это уже большое счастье!". Еще написали, что каждый – кузнец своего счастья, хочешь быть счастливым – "иди и куй"… Как вам удается быть счастливым, когда вокруг столько горя, крови, слез?

Это, наверное, такая философия, которую кто-то разглядит, кто-то нет. Раньше шутили, что между диваном и задницей доллар не пролезет. Это, если говорить о каких-то материальных благах. А если о духовности, то все еще проще. Можешь что-то хорошее сделать? Сделай! Вот, стоит в магазине старушка, которой не хватает на хлеб. Да купи ей – это же в твоих силах, ты можешь. Сделай что-то хорошее, и у тебя улучшится настроение. Это элементарно.

Можно пойти другим путем: сидеть дома и страдать. Включил компьютер, прочитал новости: все плохо… У меня есть такие друзья – великолепные актеры, музыканты. Недели две назад с одним из них говорил. Он мне: "Вот, какое горе…". Я, было, подумал, что у него что-то случилось в семье. А он: "Как же, война...". Ну, блин, конечно, война! Скоро полгода, как началось, а ты что сделал за это время? Он: "Сижу дома, переживаю, в голову ничего не приходит нового". Пригласил его на спектакль. Он пришел с женой. Посмотрел. Счастливый, глаза горят... Предлагаю: "Вставай с дивана, приходи во вторник, выступишь...". Показываю на ребят из госпиталя: "Видишь, как они радуются? Им это нужно, и ты можешь им помочь тем, что хорошо умеешь делать…". Товарищ пообещал. Думаете, пришел? Звонит во вторник: "Ой, не могу через себя переступить...". Да я б его убил! Что значит, не можешь?! Ну и сиди тогда дома, жуй сопли.

Другими словами, Бориса Барского делает счастливым работа в театре?

Безусловно. И люди, которые приходят к нам, тоже становятся счастливыми. Счастливы и те, кто здесь работает. Да, конечно, есть и корыстная составляющая. Мы – не государственный театр, и денег из госбюджета не получаем. Дом Клоуна как бассейн: если не работает, то труба, которая подает "воду", закрыта, а та, через которую идет отток, остается открытой. То есть, чтобы удержаться, выстоять, нужна какая-то "копеечка".

Приходилось слышать, что ваш комедийный моноспектакль "Дикарь Forever" спас много супружеских пар. Это правда?

"Дикарь…" о семейных отношениях, играю его уже семь лет. Действительно, было примерно восемь супружеских пар, которые подходили ко мне после спектакля и признавались: были на грани развода, но передумали и решили остаться вместе. Я очень горд – хотя бы ради этого стоит его показывать (смеется).

Много лет назад вы издали свою книжку для детей "Понарошку", экземпляр которой мне подарили. В нее вошел, например, философский стих "На небо глядя, в полвторого" о грустной корове, которая мечтает полететь с журавлиной стаей. Еще – о людях, у которых "лицо назад"… Это, действительно, написано для малышей?

Меня друзья уже спрашивали об этом. Признаюсь, случается, сейчас, когда перечитываю свои стихи, которые были написаны 20-30 лет назад, вижу в них другой смысл. Совершенно другой, который тогда в них не вкладывал. И, может быть, только сейчас, в состоянии зрелости, ты видишь в них что-то другое. А тогда это были просто детские стихотворения, которые я даже не пытался включить во взрослую книгу… Ну, наверное, в них есть определенная философия. Действительно, какая корова не мечтает взмахнуть крыльями и полететь.

Слышала, вы – академик "Академии дураков", учрежденной когда-то клоуном Полуниным.

Да, я – академик. Еще ее академики – Лео Басси, Георгий Делиев, Михаил Жванецкий… Мне нравится в такой компании находиться. В дипломе написано: "Почетное звание – старый дурак".

Это звание по жизни помогает?

Не знаю, не задумывался… У меня много разных званий. Всех не вспомню, даже не знаю, какое мне ближе и дороже. Вот, например, я почетный член общества "ЛОХов" (смеется). "ЛОХов" означает – людей очень хороших. Это общество было создано в Донецке еще в начале 2000 годов. Не знаю, сохранилось ли оно… В нем состояли разные достойные интеллигентные люди – журналисты, актеры, художники. Изначально придумка была просто шуткой, но журналисты проявили к ней большой интерес…

А то помню, как мне позвонили и предложили включить в книгу "самых значимых одесситов" и еще чего-то там. Ответил им, мол, хотите, включайте. Они распинаются: вот в этой книге будет такой-то бизнесмен, еще такой-то и такой-то. Мол, ты не против такой компании? Я им: "Ну, решили и включайте…". Через какое-то время перезванивают и говорят: "Мы тебя фактически включили, но это обойдется в 600 долларов". Сначала не понял – подумал, это они мне заплатят. Потом дошло, и я долго смеялся. Да, ваши бизнесмены без моей рожи в той книге никому не нужны! Это было очень смешно.

Помню, вначале 2000-х клоуны Барский и Делиев баллотировались в Одесский горсовет, и вы, Борис Владимирович, обещали избирателям отменить зиму.

Я тогда в горсовет не прошел, хотя зима выдалась на редкость теплой (смеется). Почему не избрали? Не знаю. Возможно, это и правильно – каждый должен заниматься своим делом. Сапожник – сапогами, пекарь – хлебом… Хотя наш президент показал, что не все так однозначно. Когда его выбрали, многие говорили, мол, он же – клоун. Но сейчас он показал, что он – настоящий президент, а президенты некоторых отдельных стран – клоуны.

Как вы лично относитесь к профессиональным клоунам?

Считаю, что клоун – это мудрец, глубокая личность. Это складывалось веками. У любого короля лучшими советниками были шуты.

А тот факт, что в ряде произведений, фильмов, например, в "Бэтмене" и "Оно" образ клоуна используется как образ исчадия ада?

У меня мощная тяга к позитиву. Поэтому очень давно не смотрю негативные фильмы, чернушность меня придавливает. Надолго. Причем, даже очень хорошие фильмы. Вот я прочитал книгу "Пролетая над гнездом кукушки". Потом вышел фильм, мне все говорили, какой он прекрасный, какая гениальная игра актеров… Я пошел в кинотеатр и высидел ровно до того момента, когда главному герою должны были сделать лоботомию. Сказал себе: "А вот теперь, Боря, тебе нужно на свободу" (cмеется).

У меня такая реакция очень давно. Впервые это произошло со мной после фильма "Полеты во сне и наяву" - очень хорошего кино. Но после него я две недели не мог ни с кем разговаривать. Просто бешеная депрессия была. И я подумал: "Зачем себя насиловать, если это не мое".

Очень люблю комедии. Вот, в восторге от скетч-сериала "Летающий цирк Монти Пайтона". Это – своего рода Эльбрус, который еще никому не удалось покорить, никто не подобрался даже к вершине.

Что вас наиболее впечатлило в последние месяцы?

Пожалуй, общение с людьми, которые сразу "включились", начали помогать [силам обороны]. Появились удивительные плакаты про Одессу-маму. Например, "если маму кто-то тронет, того она и похоронит". Какие у нас люди все-таки замечательные, с каким чувством юмора... Впечатлило, как одесситы весело, под музыку собирали на пляже в белые мешки песок для укрепления блокпостов (движение получило название "Одесская песочница", - УНИАН). Вот от таких вещей я в восторге. А твари, которые принесли на нашу землю ужас, ответят по закону. Ответят по-серьезному. О них даже говорить не хочу. Это не люди, они этого не стоят.

Кто-то из зарубежных коллег вам предлагал выехать из Украины хотя бы на время войны?

Даже, если бы предложили, я бы не смог. Не могу без Одессы... Настолько растворился в этом городе, в людях, воздухе, энергетике. Когда уезжал на гастроли, казалось, мне вырвали какой-то орган. Знаете, почему хотя бы раз в год одесситы, осевшие в разных странах, съезжаются в Одессу? Приезжают из Новой Зеландии, Германии, Америки? Я вывел свою формулу: покидая Одессу, каждый оставляет здесь кусочек себя. Кто-то кусочек мозга, кто-то – печени, почки, селезенки, легкого… Потом там, в другой стране, им этого куска не хватает. И они возвращаются, чтобы все это восстановить. А у меня в Одессе-маме все – и печень, и почки, и сердце, и легкие, и мозг. Здесь похоронены мои родители и мой сын… Как же мама без меня?

В общем, давно для себя принял решение. И сейчас у меня одна мысль – сохранить это все, сохранить театр. А когда будет победа, мы покажем…

Есть идеи на "после войны"?

С конца февраля, как Барон Мюнхгаузен, материализовал мысли – объявлял капитуляцию [РФ] на четыре утра каждой субботы. И ждал субботу… Потом появилась идея. Вот, боксер Александр Усик, когда побеждает на ринге, танцует гопак. Решил: все, как только наступит победа, станцую гопак. Затем подумал: "Чего я? Нужно всем театром станцевать". Через какое-то время подумалось: "Почему театром? Нужно всей Одессой станцевать, а еще лучше – всей Украиной, чтобы в Книгу рекордов Гиннеса попасть...". Я столько об этом думал, что как-то ночью жена меня разбудила: "Ты чего ногами дрыгаешь?!". Оказалось, я во сне гопак танцевал.

Лариса Козовая

Лариса Козовая