Еще 25 февраля 2022 года он мобилизовался.

Укринский артист Коля Серга, который в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, рассказал, как переживает обстрелы на фронте. Сейчас он находится на Доннечинне, в Покровске, где идут одни из самых тяжелых боев за Украину.

Ежедневно его жизнь в зоне риска, потому что враг не прекращает обстрелы. Как говорит Серга, в такие минуты у него появляется животный страх, но вместе с тем и адреналин.

"Чувствую азарт, потому что я понимаю, что наше дело - это очень большая ответственность и поэтому несмотря на все обстоятельства мы должны ее нести. Когда мы попадаем под обстрелы или в определенные опасные обстоятельства, то в этот момент появляется животный страх, который включает в тебе адреналин, и вместе с ним загружается состояние азарта. Ты становишься быстрее, оперативнее принимаешь решения, чем в спокойном состоянии. В минуты обстрелов ты начинаешь просчитывать откуда и куда летит, насколько ты являешься объектом этих обстрелов, и, конечно, первая мысль – как и где спрятаться, где будет максимально безопасно, чтобы избежать обломков", - рассказал Серга в интервью УНИАН.

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Кроме того, он рассказал, что была ситуация, когда возле него происходили ближние бои, однако он не принимал в них участие.

"Я был на боевом задании с ребятами, выполнял приказы командира. Он принял решение не стрелять, переждать, поэтому мы так и сделали", - добавил военный.

Напомним, Коля Серга рассказал, как изменилось его отношение к России.

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