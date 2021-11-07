Артур Логай не понимает, почему его родители развелись.

Украинский актер Артур Логай вышел на сцену шоу "Танцы со звездами" со своей партнершей Анной Карелиной, супругой и двумя детьми.

Так как вечер посвящен семье, артист рассказал, что его родители развелись, когда ему было три года. И тогда он испытывал душевную боль, так как ничего не понимал.

"Семья - это когда никто никого не бросает. Родители развелись, когда мне было три года. Я не понимал, почему родители не общаются, почему я нахожусь по средине, почему мне больно. Мне хотелось бы, чтобы мои сыновья и мои внуки могли быть вместе", - сказал Артур.

Читайте такжеМонро, Дантес, Гросу: топ-5 звезд, у которых были проблемы с внешностью перед концертамиЕго партнерша Анна отметила, что Артур показывает пример, как нужно быть отцом. Он показывает, как общаться с сыном, с которым ты не живешь. Отметим, старший сын Логая, Герман, живет со своей мамой, бывшей девушкой актера.

"Я не хочу, чтобы мой сын чувствовал, что испытывал тогда я. Я хочу, чтобы он знал, что у него есть и мама, и папа. И что мы его любим", - добавил Артур.

Также высказалась и его супруга, с которой он воспитывает сына Льва. По ее словам, она приняла старшего сына мужа и любит его как родного.

Кроме того, на связь в прямом эфире вышла мама Артура, которая сказала, что очень скучает по своему сыну. На этом моменте и Артур, и его мама расплакались.

Напомним, ранее Артур Логай рассказал, что у него есть внебрачный сын.

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Автор: Диана Могилевич