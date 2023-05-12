Также скандальный певец поделился своим мнением о том, кто может пройти в финал конкурса.

Российский певец Филипп Киркоров в этом году не сумел "пролезть" на Евровидение. Россию бойкотируют на конкурсе, а потому скандальный артист придумал себе оправдание.

По словам Киркорова, он "пропускает" Евровидение не просто так, а "из солидарности" с РФ. Однако смотреть конкурс он все равно будет.

"Пропускаем мы Евровидение в очередной раз. Из солидарности с Россией. Но будем смотреть по телевизору. Никто не отменял просмотр", - вздыхая заявил Киркоров.

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Также скандальный певец поделился своим мнением о том, кто может пройти в финал конкурса. Он следит за ходом событий и смотрит номера стран-участниц.

"Какие ваши ставки? Кто, вы думаете, победит в этом году: Швеция, Финляндия или Израиль? Вот, на мой взгляд, тройка победителей, которые в этом году будут сражаться за главный приз - хрустальный микрофон", - заявил певец.

Киркоров и Евровидение - что известно

Путинист считается фанатом песенного конкурса. Он принимал в нем участие еще в 1995 году, тогда Киркоров занял лишь 17 место. Однако после этого он стал продюсером и композитором песен для участников. Артист принимал участие в создании номеров для певцов из РФ, Беларуси, Швеции, Эстонии, Молдовы и даже Украины. Киркоров помогал выступать певице Ани Лорак, которая сейчас молчит о полномасштабной войне РФ против нашей страны.

В 2022 году Россию решили бойкотировать. Из-за полномасштабной войны страну исключили из перечня участников Евровидения. На конкурс не приглашают даже делегации россиян. Однако в прошлом году Киркоров сумел "пробраться" на конкурс, несмотря на запрет. Теперь же "пролезть" на Евровидение не получилось.

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