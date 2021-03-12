Ким Кардашьян снялась в бикини / фото instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян позировала в откровенном бикини, демонстрируя спортивную фигуру.
Читайте такжеКортни Кардашьян прогулялась по городу в топе и прозрачной юбкеНовые фото знаменитость опубликовала в своем Instagram.
«Отключитесь и сосредоточьтесь на себе», – подписала Ким снимки.
Фанаты модели восхитились ее соблазнительной фигурой в комментариях: «Красотка», «Как можно быть такой красивой?», «Как всегда прекрасна».
Ким Кардашьян / фото instagram.com/kimkardashian
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