Знаменитость призвала поклонников "сосредоточиться на себе".

Известная модель Ким Кардашьян позировала в откровенном бикини, демонстрируя спортивную фигуру.

Читайте такжеКортни Кардашьян прогулялась по городу в топе и прозрачной юбкеНовые фото знаменитость опубликовала в своем Instagram.

«Отключитесь и сосредоточьтесь на себе», – подписала Ким снимки.

Фанаты модели восхитились ее соблазнительной фигурой в комментариях: «Красотка», «Как можно быть такой красивой?», «Как всегда прекрасна».

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Автор: УНИАН