Модель показала откровенное фото.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке звезда позирует в телесных штанах и бюстгальтере. При этом видно ее грудь и живот. Стоит отметить, что у Ким пышные формы, которые она всячески демонстрирует.

Более того, вокруг ее форм ходит много домыслов. Кто-то считает, что она ложилась под нож, а кто-то уверен, что естественные формы Ким.

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Автор: Диана Могилевич