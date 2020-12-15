Кардашьян показала фигуру / instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке звезда позирует в телесных штанах и бюстгальтере. При этом видно ее грудь и живот. Стоит отметить, что у Ким пышные формы, которые она всячески демонстрирует.
Более того, вокруг ее форм ходит много домыслов. Кто-то считает, что она ложилась под нож, а кто-то уверен, что естественные формы Ким.
Кардашьян показала фигуру / instagram.com/kimkardashian
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