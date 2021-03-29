Модель порадовала поклонников новыми фотографиями с отдыха.

Американская модель и предприниматель Ким Кардашьян решила немного отдохнуть.

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Соответсвующее фото она обнародовала в Instagram.

На снимках она позирует в бассейне в бежевом купальнике, который почти незаметен на ее теле. При этом очень хорошо заметны ее соблазнительные формы, которые Ким старается показать всеми способами. Дополнила она такой летний образ банданой и солнцезащитными очками.

"Верни меня", - лаконично подписала фото звезда.

Кто такая Ким Кардашьян:

Кимберли Ноэль Кардашьян Вест - американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами (США)" и "Семейство Кардашьян"

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей

В январе 2021 года появились новости, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом

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Автор: Диана Могилевич