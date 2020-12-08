Модель позировала у бассейна.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует, сидя у бассейна. На ней надет раздельный темно-зеленый купальник. При чем он настолько маленький, что едва закрыл интимные места Ким.

Стоит отметить, что у Кардашьян пышные бедра. Талия на фоне бедер смотрится узкой.

"Всегда ищи свой свет", - написала Ким.

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Автор: Диана Могилевич