Ким сфотографировалась у бассейна / instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует, сидя у бассейна. На ней надет раздельный темно-зеленый купальник. При чем он настолько маленький, что едва закрыл интимные места Ким.
Стоит отметить, что у Кардашьян пышные бедра. Талия на фоне бедер смотрится узкой.
"Всегда ищи свой свет", - написала Ким.
Ким сфотографировалась у бассейна / instagram.com/kimkardashian
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