Модель показала фигуру в купальнике.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике.

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На снимке девушка лежит в бассейне. Она предстала в раздельном купальнике со змеиным принтом. Стоит отметить, что у нее настолько пышная грудь, что она не вместилась ее в бюстгальтер.

На другом фото Ким уже стоит в бассейне. В руке звезда держит бокал с коктейлем. А дополнили такой летний образ солнцезащитные очки.

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Автор: Диана Могилевич