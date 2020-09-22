Модель показала фото / instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике.
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На снимке девушка лежит в бассейне. Она предстала в раздельном купальнике со змеиным принтом. Стоит отметить, что у нее настолько пышная грудь, что она не вместилась ее в бюстгальтер.
На другом фото Ким уже стоит в бассейне. В руке звезда держит бокал с коктейлем. А дополнили такой летний образ солнцезащитные очки.
Модель показала фото / instagram.com/kimkardashian
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