Модель предстала в неожиданном образе.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в новом образе.

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На снимке она позирует в боди с глубоким декольте и длинной юбке с разрезом на ноге. Интересно, что боди Ким подобрала необычное. Мало того, что оно зеленого цвета, так еще и с искусственным прессом. Такой образ вызвал насмешки со стороны поклонников.

Фанаты написали в комментариях, что это неудачный образ. По их словам, Ким похожа на главного героя мультфильма "Шрек".

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Автор: Диана Могилевич