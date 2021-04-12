Звезда обнародовала новые фотографии в Instagram.

Известная певица Кэти Перри показала, как изменилось ее тело после рождения первенца.

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Так, на снимке Кэти сняла себя с такого ракурса, что было видно второй подбородок. Видимо, такую фотографию она решила сделать, чтобы показать всем девушкам, что изменения в теле после родов - это естественно.

Фанаты пришли в восторг от снимков певицы. По их словам, она выглядит прекрасно в любом образе и пару лишних килограммов ее совсем не портят.

Напомним, 27 августа 2020 года звезда родила дочь от Орландо Блума. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Несмотря на рождения ребенка, пара таки еще не оформила официально свои отношения.

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Автор: Диана Могилевич