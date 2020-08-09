Беременная Кэти Перри во время схваток вышла из машины и начала танцевать (видео)
18:57, 09 августа 2020Звезды
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Певица поехала в роддом.
Певица показала фото / instagram.com/katyperry
Известная певица Кэти Перри по дороге в родильный дом вышла из машины и начала танцевать.
Такое видео опубликовал в Instagram ее возлюбленный Орландо Блум. Звезда, несмотря на боли во время схваток, начала танцевать. Во время очередной схватки девушка резко схватилась за живот и наклонилась. Вероятно, совсем скоро молодые родители покажут своего малыша.
Как сообщал УНИАН, Кэти Перри рассказала, почему на самом деле разошлась с Блумом в 2017-м.
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