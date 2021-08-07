На фотографии принцесса Шарлотта в руках нежно держит маленькую бабочку.

Герцоги Кембриджские опубликовали новое редкое фото единственной дочери – 6-летней принцессы Шарлотты. Наследница британского престола позировала на камеру в яркой летней одежде, а в руках держала бабочку.

Принцесса Шарлотта редко появляется на публике вместе с родителями. Обычно она лишь позирует с ними на камеру, но и это бывает нечасто. Поэтому каждый снимок правнучки Елизаветы II привлекает особое внимание публики.

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На новом фото, которое опубликовано на официальной странице Кембриджей в Instagram, девочка позирует в голубой футболке и розовых шортах с цветочным принтом. Длинные волосы Шарлотты распущены, спадают на плечи. В руках принцесса нежно держала маленькую очаровательную бабочку.

Публикацию Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали в рамках инициативы Big #ButterflyCount, которая сейчас проходит в Британии. Всех желающих призывают заботиться об этих невероятных существах, поскольку они не только очень красивы, но и чрезвычайно важны. Бабочки много значат для экосистемы, ведь являются опылителями и компонентами пищевой цепи.

Королевская семья Британии: что известно

Автор: Виктория Гордиенко