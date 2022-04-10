Певица заявила, что вместе с детьми молится о мире для Украины.

Опальная певица Светлана Лобода долго молчала о войне в Украине. Решилась она прервать молчание после того, как ее Instagram заблокировали и внесли в "черный список" артистов, молчаливо поддерживающих войну в Украине.

После всех этих событий знаменитость решилась высказать по поводу войны. Она назвала войну войной и сказала, что именно Россия напала на Украину.

Позже в сети появилась информация о том, что Лобода сделала такое заявление для того, чтобы ее убрали из "черного списка", созданного украинскими инфлюенсерами.

Впрочем, даже после того, как ее убрали со "стены позора" она продолжает говорить о войне и рассказывает об этом своим детям.

Вчера, 9 апреля, ее старшей дочери Еве исполнилось 11 лет. И вместо обычных пожеланий дочери звездная мама рассказала, как они переживают это непростое время.

"Сегодня день рождения моей старшей дочери. Я желаю тебе счастья, моя любовь. Евочка, мое первое дитя, мой светлый и чистый ребёнок, с большим сердцем… Сегодня она грустит и ей непросто многое понять, во многом разобраться. Я помогаю ей в этом… Мы много говорим о войне в Украине, я рассказываю ей всё, чтобы она знала и понимала, что произошло. Каждую ночь мы молимся о мире… мире для нашей любимой Украины", - написала Лобода.

Напомним, ранее Лободу убрали из "черного списка" артистов, поддерживающих войну в Украине.

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