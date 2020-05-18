Кайя Гербер напугала подписчиков фотографией сломанной руки

Она не стала раскрывать причины и обстоятельства, при которых повредила руку. В комментариях фаны выразили надежду на скорое выздоровление модели.

Американская модель 18-летняя Кайя Гербер сломала левую руку. Однако даже травма не помешала девушке устроить отдых возле бассейна в крошечном бикини цвета хаки.

На днях американская фотомодель опубликовала в Instagram фото с гипсом.

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Однако, похоже, этот факт отнюдь не смущает звезду. На фото девушка показала, что карантин никак не повлиял на ее стройную фигуру.

На ней купальник оливкового цвета в стиле 80-х годов. Грудь звезды прикрывал бюстгальтер округлой формы с подчеркнутыми косточками.

Кайя Гербер понимает, что поклонники не оставят без внимания ее травму, поэтому до пикантного сообщению прикрепила и рентген перелома.

"Со мной случилось небольшое приключение, но все в порядке", – поспешила успокоить дочь Синди Кроуфорд.

Она не стала раскрывать причины и обстоятельства, при которых повредила руку. В комментариях фаны выразили надежду на скорое выздоровление модели.

Как сообщал ранее УНИАН, модель Эмили Ратаковски похвасталась своими формами на фото без бюстгальтера.