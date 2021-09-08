Звезда родит ребенка своему супругу Трэвису Скотту.

Американская модель Кайли Дженнер во второй раз станет мамой. Звезда родит ребенка своему супругу, рэперу Трэвису Скотту.

В своем инста-блоге девушка опубликовала ролик, в котором можно увидеть кадры момента, когда супруги узнали о беременности. Также можно увидеть реакцию мамы Кайли и Трэвиса на такую новость. И, конечно, первый поход на УЗИ.

Напомним, у пары уже есть один ребенок - 3-летняя дочь Сторми Бебстер. А теперь у малышки появится еще братик или сестричка.

Кто такая Кайли Дженнер

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени.

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram. В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории.

Автор: Диана Могилевич