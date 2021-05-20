Модель уже успела поделиться снимками.

Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram серию фотографий с нового фотосета.

На снимках девушка позирует в нескольких образах. На первой серии фото она предстала в широких джинсах и топе. Тем самым она засветила красивый пресс.

На других снимках Кайли позировала в красном длинном платье и ботфортах на высоком каблуке. При этом она выбрала необычную локацию - место возле мотоциклов.

Кто такая Кайли Дженнер:

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич