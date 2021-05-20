Кайли показала фото / instagram.com/kyliejenner

Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram серию фотографий с нового фотосета.

На снимках девушка позирует в нескольких образах. На первой серии фото она предстала в широких джинсах и топе. Тем самым она засветила красивый пресс.

Кайли показала фото / instagram.com/kyliejenner
Кайли показала фото / instagram.com/kyliejenner

На других снимках Кайли позировала в красном длинном платье и ботфортах на высоком каблуке. При этом она выбрала необычную локацию - место возле мотоциклов.

Кто такая Кайли Дженнер:

  • Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
  •  Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени
  • Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram
  • В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич