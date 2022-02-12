Телезвезда Кайли Дженнер и ее супруг Трэвис Скотт стали родителями во второй раз 2 февраля.

Телезвезда Кайли Дженнер и ее супруг Трэвис Скотт назвали новорожденного сына Вулф Вебстер.

24-летняя знаменитость опубликовала сторис в Инстаграм с подписью "Вулф Вебстер" и эмоджи в виде сердца.

Напомним, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт уже воспитывают 4-летнюю дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Кайли родила ребенка от рэпера Трэвиса Скотта 2 февраля. Однако о рождении ребенка стало известно через несколько дней. Дженнер опубликовала трогательное фото, на котором детская рука, вероятно старшей дочери пары Сторми, держит маленькую руку новорожденного ребенка. Ранее пара не сообщала о поле новорожденного.

В комментариях Кайли засыпали поздравлениями, а в сториз звезда поделилась роскошными цветами, которые прислали ей родные.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Пара начала встречаться в 2017 году, затем "взяла перерыв" в октябре 2019 года, а весной 2021 года возлюбленные вновь сошлись.

Вас также могут заинтересовать новости: