Кайли Дженнер засветила интимные места в откровенном "леопарде"

Кайли Дженнер опубликовала новое фото.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографии со съемок.

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Девушка предстала в откровенном боди с леопардовым принтом. Более воздушным образ сделала накидка в пол. Также Кайли подобрала ботфорты и высокие перчатки.

Стоит отметить, что такой образ восхитил фанатов. По их мнению, модель выглядит просто потрясающе.

"Ты выглядишь, как бомба", "Жарко", "Шикарная", "Никто не сделает это лучше", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета.

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