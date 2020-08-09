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Кайли Дженнер засветила интимные места в откровенном "леопарде"

12:26, 09 августа 2020
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Модель показала фото / instagram.com/kyliejenner

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Девушка предстала в откровенном боди с леопардовым принтом. Более воздушным образ сделала накидка в пол. Также Кайли подобрала ботфорты и высокие перчатки.

Стоит отметить, что такой образ восхитил фанатов. По их мнению, модель выглядит просто потрясающе.

"Ты выглядишь, как бомба", "Жарко", "Шикарная", "Никто не сделает это лучше", - написали фанаты.

Модель показала фото / instagram.com/kyliejenner
Модель показала фото / instagram.com/kyliejenner

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета.

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