Модель показала летние фотографии.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новые летние снимки.

Девушка позировала в раздельном красном купальнике, сидя на кровати. Фото сделано возле бассейна. Кайли села на диван и повернулась к камере таким образом, чтобы было видно ее пышные бедра.

Кто такая Кайли Дженнер:

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич