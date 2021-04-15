Осадчая показала лицо без макияжа / instagram.com/kosadcha
Украинская телеведущая Катя Осадчая всегда выглядит стильно и ярко. И это касается не только ее одежды, но и внешнего вида в целом.
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Звезда часто показывает в Instagram фотографии в купальнике, дома и даже без макияжа. Впрочем, стесняться ей нечего, ведь она, действительно, выглядит молодо и красиво.
Стоит отметить, что у Осадчей красивые черты лица и чистая кожа. Поэтому она смело может показывать себя без фильтров.
Осадчая показала лицо без макияжа / instagram.com/kosadcha
Осадчая показала лицо без макияжа / instagram.com/kosadcha
Отметим, полный выпуск "Світського життя" можно посмотреть по субботам на 1plus1.video.
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