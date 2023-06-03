Певица продемонстрировала шикарные формы в откровенном наряде.

Украинская певица Тина Кароль поразила летними снимками, сделанными в поле на закате солнца. Артистка появилась в кадре в легком шелковом платье голубого цвета.

Свой образ она дополнила красной помадой. Волосы певица распустила и небрежно уложила на плечи.

Фотографировалась исполнительница хита "Скандал" на фоне цветочного поля, игриво зажав цветок в губах. Поклонники оценили "сочный" внешний вид артистки, и то, насколько стройно она выглядит.

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"Тиночка как всегда очень красивая и стройная. Ей идет любая одежда! Красотка"

"Наша икона стиля! Тиночка, мы тебя очень любим"

"Тина Кароль, как хорошее вино, с возрастом только лучше"

"Вау. Она выглядит очень нежной. Умопомрачительная красота!"

"Такое красивое поле с цветами. Тина Кароль не безразлична к красоте природы"

Напомним, недавно певица Тина Кароль представила нашу страну в Ливерпуле. На песенном конкурсе Евровидение-2023 она выступала как приглашенный гость со стороны страны-организатора. В номере-открытии финала Кароль исполнила отрывок песни "Show Me Your Love", с которой представляла Украину на Евровидении 2006 года.

На сцене звезда появилась в соблазнительном красном платье. Его дизайнеры создавали, ориентируясь на наряд, в котором Кароль выходила на сцену Евровидения 17 лет назад.

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