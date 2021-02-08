Две звезды сошлись в "баттле" в соцсетях.

Скандал, разгоревшийся на шоу "Маска", набирает обороты. Тина Кароль ответила на слова звездного детектива проекта Оли Поляковой, которая назвала ее «плакальщицей».Читайте также"Пусть все знают": Тина Кароль планирует построить дом в Карпатах

Кароль в Instagram stories прокомментировала инцидент.

«Скандал только начинается. Потому что сильная", - написала Тина.

Свое сообщение она сопроводила видео, на котором предстала в нежном образе - с распущенными волосами и без макияжа.

Скандал между Поляковой и Кароль: что известно

Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске шоу "Маска" назвала другую артистку Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".

В сети разразился скандал в связи с таким высказыванием Поляковой. Теперь ей приходится оправдываться за свои слова. "Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю. Поэтому никогда не стала бы шутить на тему ее личной трагедии, ее личной истории", - сказала Полякова.

При этом не все поклонники оценили то, что Оля решила извиниться за свой поступок. Многие продолжали ее хейтить дальше.

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Автор: Ольга Робейко