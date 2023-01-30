Певица показала, как она исполняла песню "Два кольори".

Певица Тина Кароль эмоционально отреагировала на смерть легендарного поэта Дмитрия Павлычко. Он умер на 94-м году жизни, его стихотворение "Два кольори" стало культовым, его знают все украинцы.

"Это было честью петь эту песню с вашего разрешения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев с первого аккорда, и это наш гимн", - написала Кароль в Stories.

Также певица показала кадры со своего концерта, где она исполняла песню "Два кольори". Кароль немного изменила текст и спела не только о черном и красных цветах.

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"У меня есть интерпретация. Блакитне - то любов, а жовте - то життя", - пела Кароль.

Поэт Дмитрий Павлычко - что о нем известно

Легендарный украинский поэт был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины. Он родился 28 сентября 1929 года в Ивано-Франковской области. Он написал стихотворение" Два цвета", строки из которого известны всем.

"Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори: Червоне - то любов, а чорне - то журба", - говорится в стихотворении.

Кроме этого, поэт написал немало стихов, которые впоследствии были возложены на песни. Среди них произведения "Впали роси на покоси", "Явір і яворина", "Лелеченьки" и многие другие.

В 1945-1946 годах Павлычко отбывал заключение по обвинению в принадлежности к УПА. Позже он стал одним из организаторов Народного руха Украины, а также одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины. Вчера, 29 января, стало известно, что Дмитрий Павлычко умер. Поэту было 93 года.

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