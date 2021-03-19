Модель и актриса Кара Делевинь, которая в 2014 году совершила каминг-аут как пансексуалка, призналась, что долгое время не принимала себя. Из-за этого в какой-то момент девушка оказалась на грани суицида.
Читайте также"Я очень сильно меняюсь": супермодель Кара Делевинь рассказала о своей пансексуальностиТакое признание она сделала в подкасте Гвинет Пэлтроу Goop.
По словам Делевинь, до каминг-аута она страдала от депрессии и до сих пор иногда мечтает «просто быть натуралкой».
Делевинь рассказала, что в те времена она не знала других представителей ЛГБТ-сообщества и вовсе считала себя гомофобом, так как не могла принять эту свою часть, будучи воспитанной в консервативной семье.
Пансексуал - это человек, который испытывает романтическое и сексуальное влечение к людям вне зависимости от биологического пола, гендера и гендерной самоидентификации.
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