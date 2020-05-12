Каменских напугала сеть лицом (фото)

Украинская певица Настя Каменских показала новое необычное фото с маской на лице.

Украинская певица Настя Каменских показала новое необычное фото с маской на лице. Маска состоит из плотного прозрачного материала, из-за чего лицо Каменских на фото исказилось.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

"Наше утро началось с приятных девчачьих делишек. Для меня - с уходовой маски, а для Мими - с бантика на волосы", - подписала фото Настя.

"Настя, фотка не удачная! Губки вытри", "Расскажите, пожалуйста, что за маска?", "Я подумал на лице совсем другое", - написали в комментариях пользователи.