Настя Каменских заявила, что у россиян с детства развивается желание смерти другим.

Украинская певица Настя Каменских записала обращение к россиянам, которые радуются массированной атаке по Украине. Звезда обратилась к "никчемным комментаторам" и заявила, что у них уже с детства развивается желание смерти детям в соседней стране.

"Обращусь к вам, никчемным комментаторам, на понятном только вам языке. И особенно к вам, активные комментаторши – женщины с описанием в профиле "мама двоих ангелочков", "любящая жена и мама", которые с самого начала войны пишут в поддержку убийств. И к вам, несовершеннолетние девчушки с цветочками на аватарках. Вы еще не окончили школу, но уже у вас развивается желание смерти детям в соседней стране. "Братскому", как вы тут все кричали, народу", – написала Настя.

Она добавила, что украинцы радовались подрыву Крымского моста, так как там находилось много военной техники, которая бомбит Украину, убивает мирное население и разрушает все, что наша страна создавала годами.

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"Потому что это незаконно построенный мост – символ оккупации Россией независимых территорий Украины, где до вашего появления жили в мире", – уточнила Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских решила откровенно рассказать своим поклонникам о том, что сейчас чувствует. Звезда призналась, что ей приходится много ездить, так как она выступает на разных благотворительных концертах, но поезд в Киев она ждет больше всего.

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