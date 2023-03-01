Комментаторы получили четкий ответ на все свои претензии.

Украинская певица Камалия обратилась к пользователям сети, которые ее захейтили за "побег" из Украины. Звезда поехала к своим дочерям, однако комментаторы этого не поняли.

Поэтому Камалии пришлось объяснять все публично. Она гневно ответила на весь хейт.

"Кроме обязанностей перед страной у меня есть обязательства перед моими доченьками, моими принцессами. Я оставила их с папой в Лондоне, а сама живу в Украине вместе с моим народом, рискуя собой точно так же, как и каждый украинец, занимаясь благотворительностью, выезжая за пределы страны лишь для того, чтобы распространять образ Украины, собирать пожертвования, просить о дополнительной помощи, и мои последние визиты в Пакистан не были исключением", - пояснила Камалия в Instagram.

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Она подчеркнула, что сейчас ее дочери отдыхают, у них школьные каникулы. Поэтому дети просят Камалию, чтобы она немного побыла с ними.

"Теперь, если мои дети просят меня побыть с ними хотя бы во время школьных каникул и немного повеселиться, почему это становится такой большой проблемой для некоторых моих соотечественников?!! Правда, не понимаю...", - написала певица.

Напомним, ранее Камалия выступила в Пакистане в сине-желтом платье.

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