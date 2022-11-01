Украинские музыканты выступят на сцене одной из самых престижных европейских музыкальных премий в качестве специальных гостей. Выступление группа посвятит родной стране.

Украинскую группу Kalush Orchestra, которая в 2022 году одержала победу на Евровидении, пригласили в качестве специального гостя на церемонию вручения ежегодной премии MTV Europe Music Awards 2022. Мероприятие состоится 13 ноября в немецком Дюссельдорфе.

На данный момент Kalush Orchestra пребывают в туре по США и Канаде, однако сразу после 10 ноября музыканты отправятся в Германию. Артисты говорят, что готовят особый номер, который будет посвящен Украине. Режиссурой и постановкой номера занимается хореограф Константин Томильченко.

Видео дня

"Мы рады принять участие в "MTV Europe Music Awards 2022". Это действительно круто быть частью столь важной музыкальной премии и выступать на одной сцене с мировыми звездами. Верим, что это отличный знак, и Kalush Orchestra удивит своим выступлением многомиллионную аудиторию телезрителей в прямом эфире. Готовим очень особый номер, который посвящаем Украине", - прокомментировал лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

О премии MTV Europe Music Awards

MTV Europe Music Awards - это ежегодная музыкальная премия, которую основал телеканал MTV Европа в 1994 году. Каждый раз мероприятие проходит в каком-то крупном европейском городе. В 2022 церемония состоится в немецком городе Дюссельдорф.

Напомним, The Rasmus рассказали о коллаборации с Kalush Orchestra.

Вас также могут заинтересовать новости: