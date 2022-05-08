В Украине сегодня отмечается День матери.

В воскресенье, 8 мая, в Украине отмечают День матери. УНИАН собрал фото украинских звезд с их мамами.

Дарья Петрожицкая

В честь праздника звезда сериала "Папик" показала трогательный снимок 13-летней давности со своей мамой.

Екатерина Репяхова

Не пропустила такую важную дату блогер и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова. Катя показала фото со своей мамой. Если следить за блогом Кати, то можно определенно точно понять, что у нее сложились доверительные отношения с родительницей, они часто вместе и очень помогают друг другу.

"Наша мамочка. Наш лучик солнца. Наш ангел-хранитель. Ты всегда поймешь, поддержишь и придешь на помощь. За все, что есть в моей жизни, спасибо тебе!", - написала Репяхова.

Тина Кароль

Тина, как и большинство звезд, неохотно показывает какие-то личные моменты, однако в сети все же есть снимки певицы с самой близкой женщиной в ее жизни. Кстати, Кароль невероятно похожа на Светлану Андреевну внешне.

Екатерина Осадчая

Год назад в день Матери телеведущая поделилась трогательным снимком со своей родительницей. Катя уже и сама трижды мама, поэтому понимает, насколько тяжело воспитывать детей, и безгранично благодарна своей матери.

Настя Каменских

Маму NK зовут Лидия Петровна. Она изредка появляется в блоге дочери, ведь Настя со своей мамой - лучшие подружки.

Надя Дорофеева

Певица редко показывает фото со своей мамой. Мама Нади Ольга очень гордится своей дочерью.

Маша Ефросинина

Мария и Людмила - невероятно похожи вместе.

"Мамулик, спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой!", - написала однажды в своем блоге телеведущая.

Напомним, Каменских нежно поздравила Потапа с днем рождения.

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