Владимир Дантес и Надя Дорофеева уже 10 лет вместе.

Украинские артисты Владимир Дантес и Надя Дорофеева 8 июля отмечают годовщину свадьбы. Сегодня ровно шесть лет, как они состоят в официальном браке. До этого пара четыре года встречалась.

В честь годовщины Дантес трогательно поздравил свою супругу.

"6 лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все равно самой важной датой остаётся 5 августа! Это день нашего знакомства. Но не могу обойти эту дату. Вытерпеть меня 4 года и потом сказать "Я согласна" - ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Так как в мои 23-27 я был, прям, конченым", - написал Дантес.

Также он поблагодарил Надю за все проведенные вместе годы.

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"Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота всё равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя", - добавил артист.

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Автор: Диана Могилевич