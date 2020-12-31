Карантин кардинально изменил в этом году жизнь украинских артистов.

Большинство украинских звезд впервые за свою творческую карьеру будет праздновать этот Новый год не на сцене, а дома.

Об этом говорится 30 декабря в сюжете ТСН.

Это первый Новый год Тины Кароль за последние 15 лет не на сцене. Певица признается, что чувствует себя из-за этого странно, но даже обрадовалась, что в новогоднюю ночь будет с родными.

Читайте такжеТина Кароль полностью разделась (видео)Рэперша Alyona Alyona чуть ли не единственная звезда украинского шоу-бизнеса, которой не привыкать праздновать Новый год не на сцене. До карантина, говорит, всегда встречала его в разных городах по всей Украине. В этом году поедет в родную Барышевку.

Еще не определились, как будут встречать свой Новый год певцы Дзидзьо, Олег Винник и Монатик. Михаил Хома говорит, если появятся предложения на новогоднюю ночь, то будет работать, если нет, то поедет в родные Бортники. Не теряют надежду встретить Новый год на сцене и Олег Винник с Монатиком. Но если не получится, говорят, с удовольствием отпразднуют его с родными.

А вот солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец в новогоднюю ночь будут работать. Встречать Новый год на сцене – это большое счастье для каждого артиста, говорят они. Особенно в этом году.

СМИ узнали, сколько стоят выступления звезд в новогоднюю ночь

Оля Полякова выступит в новогоднюю ночь трижды на одной частной вечеринке, а после - в гостинице на воде Bakkara и в комплексе Osocor Residence. Сейчас новогодний корпоратив с ней обойдется организаторам плюс-минус в $50 тыс.

Дима Монатик будет выступать в Киеве со своими подопечными - Лидой Ли и Нино Басилая. Выступление трех артистов в новогоднюю ночь будет стоить около $100 тыс.

Макс Барских в новогоднюю ночь выступит в киевском ресторане Alaska. Стоимость билета сюда от 6000 до 9000 гривен в зависимости от этажа, на котором находится ваш столик. У Макса запланировано три выступления и концерт в новогоднюю ночь. Гонорар за все это будет около $220 тыс.

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Автор: Ольга Робейко