Певица и ее 16-летняя дочь позировали в одинаковой одежде.

Украинская певица Оля Полякова и ее 16-летняя дочь Маша похвастались фигурами в прозрачных блузах. Звезда и ее старшая наследница выбрали одинаковые кофточки и позировали на камеру во время отдыха в Италии.

Сначала Полякова показала в Instagram фото своей дочери, а потом похвасталась и своими формами.

Певица не скрывает, что она очень гордится дочкой. Полякова поддерживает девушку во всех ее начинаниях и всегда бурно реагирует, когда Машу обижают хейтеры. В этот раз звезда написала, что она восхищена красотой дочери.

"Девочка - комплимент от Бога! Бесспорно! Я так ее люблю! И мне так приятно, что она так вышла!",- Полякова показала дочь в прозрачной блузе и поразила фанов чуткой материнской любовью.

Впоследствии сама певица разместила фото, на котором она позирует в такой же кофточке. Дочь Полякова блистала фигурой в украшениях и с распущенными волосами, а сама звезда демонстрировала стройное тело в стильной куртке.

"Как сестры", "Вы - огонь", "Ну какие же красотки вы, Оля!", "Это просто слишком вау!", "Непревзойденные", - пользователи пришли в восторг от фото Поляковой и ее дочери.

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Автор: Виолетта Орлова