На опубликованных Галкиным кадрах вся его семья развлекается: Гарри играет на губной гармошке, а Лиза и Пугачева танцуют.

Многие фанаты пристально следят за жизнью звездной семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также их детей-двойняшек Лизы и Гарри.

Да и сам юморист Галкин любит побаловать своих поклонников фотографиями и видео с членами своей семьи. Многие кадры с Примадонной именно он "сливает" в сеть.

Читайте такжеАлла Пугачева не пришла на праздник к подруге, Галкин "зажигал" сам (фото)В этот раз супруг Аллы Борисовны решил показать, как звезда и их дети умеют развлекаться. Соответствующее видео шоумен разместил на своей странице в Instagram.

"Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!", - подписал Галкин ролик.

Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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