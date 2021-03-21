Девушка получила титул леди.

Украинская певица Jerry Heil рассказала в Instagram, что она стала счастливой обладательницей земли в Шотландии. В связи с этим девушка получила титул леди.

Известно, что девушке подарили эту землю. Но имя того, кто сделал ей такой сюрприз она не назвала.

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"Сегодня перед вами леди Яна Александровна Шемаева. Владелица 30 кв. см земли в Шотландии. Возможно, посажу там свеклу и буду приезжать полоть на каникулах. Теперь я официально леди, и прошу называть меня только так", - написала Jerry Heil.

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Автор: Диана Могилевич