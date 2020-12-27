Певица показала новое фото.

Украинская певица Jerry Heil опубликовала в Instagram пикантный снимок.

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На фото она позирует в розовой блузе свободного кроя, украшенной поясом на талии. Также она надела розовые трусики с рюшами. Интересно, что звезда продолжает экспериментировать со своей прической. В этот раз она надела парик с кучерявыми локонами.

Стоит отметить, что Jerry Heil написала под фото, что разыскивается ее попа. И если кто-то из поклонников ее встречал, то чтобы передал ей, что она ждет ее уже 25 лет. Звезда в шутку написала о том, что уже даже подала анкету в программу "Жди меня".

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Автор: Диана Могилевич