Певица потеряла голос из-за состояния с ментальнім здоровьем.

Украинская певица Jerry Heil рассказала в Instagram, что потеряла голос.

По ее словам, с физическим здоровьем у нее все хорошо, а вот с ментальным - нет. Такое ее состояние и вызвало потерю голоса.

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"Я совершила ошибку, держала все в себе. Сначала сжало шею и горло, а через несколько дней голос сказал: "Я отойду, а ты подумай над своим поведением". Все, что пока могу – нюхать анисовое масло и просить вас не повторять это в домашних условиях", – поделилась Jerry Heil.

Также она добавила, что обратилась за помощью к психологу. Артистка призвала фанатов учиться выговариваться. Потому что умалчивание может грозить рядом проблем.

"Родители учили быть милыми к другим, но почему-то не к себе. И вот факт: умалчивание – это не о доброте к ближнему, а твое лукавство от желания быть хорошим для всех. Которое всегда вылезает боком. Или горлом", – подчеркнула исполнительница.

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Автор: Диана Могилевич