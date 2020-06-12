"Отпусти свою кукушечку и танцуй": Jerry Heil представила "странный" клип (видео)

По мнению певицы, это самое странное ее видео.

Украинская певица, автор хита «Охрана отмєна» и финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil презентовала новую композицию #CHEWING и смешное видео к ней.

Читайте такжеJerry Heil без бюстгальтера показала фото у ліжкуРолик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

«Приятного #CHEWING (дословно – жевание) – это моя новая песня об интроверте с элементами ASMR и MUKBANG. На карантине мне было настолько весело в компании самого себя, что я поняла! Для интроверта на карантине почти ничего не меняется! Потому что наш мир – интернет: тикток, инстаграм, ютюб, википедия наконец. Немножко треп, немножко хип-хопа, попа! Отпусти свою кукушечку на свободу и танцуй!» – отметила девушка в подписи к видео.

По мнению певицы, это самое странное ее видео.

«Историческое и культурное наследие мира, можно сказать!» – презентовала композицию певица в своем Instagram.

Ранее УНИАН писал, как Jerry Heil призналась, что у нее еще не было секса.

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