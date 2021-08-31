Djooky Music Awards охватывает более 100 стран-участниц.

Украинская певица Jerry Heil победила в престижном международном музыкальном онлайн-конкурсе Djooky Music Awards и поедет записываться в США.

Радостную новость исполнительница сообщила в своем Instagram.

"Мы это сделали! Я победила! Вы хоть понимаете, что вы сделали для меня? Каждой и каждому, кто голосовал и шейрил, такой низкий поклон! В самые ноженьки! Пандатим! Мы – сила! Вы у меня очень мощные! Мои люди! Спасибо, что вы есть!" – не сдерживала эмоции певица.

Jerry Heil стала первой украинкой, победившей в Djooky Music Awards. Конкурс охватывает более 100 стран-участниц.

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Djooky Music Awards: что известно о конкурс

Конкурс учредили продюсеры Андрей Даховский и Брайан Малуф в 2020 году.

Он проводится раз в квартал.

Участники регистрируются на платформе и подают песни, за которые затем голосуют пользователи.

За все время в Djooky Music Awards приняли участие более 13 тысяч музыкантов из 125 стран.

Автор: Катерина Шварц